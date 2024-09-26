نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان يعرب عن أمله بتغير السياسة الأمريكية تجاه تركيا بعد الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن الصعوبات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن تظل قائمة بغض النظر عن شخصية الرئيس، آملا مع ذلك بأن تتغير هذه السياسة بعد الانتخابات الأمريكية

وقال أردوغان: "أود ألا يتصرف [الرئيس] القادم مثل الرئيس السابق لأنه كان لدينا مشكلة مع أمريكا بشأن طائرات إف-35، ليس فقط في عهد السيد دونالد ترامب، بل بقيت بعده خيبة الأمل مع الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. الآن دعونا نرى ما إذا كانت هذه السياسة ستستمر في الفترة الجديدة".

جاءت تصريحات أردوغان هذه ردا على سؤال حول آفاق حل قضية استبعاد تركيا من برنامج إف-35، وبشكل عام، حول توقع التغيرات المحتملة في العلاقات.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الدين المستحق على تركيا في سياق برنامج إف-35 يبلغ 1.45 مليار دولار، مؤكدا أن "هذا ليس مجرد مبلغ. سنواصل بذل الجهود لاستعادة هذه الأموال. وسنرى ما ستجلبه نتائج انتخابات نوفمبر. وآمل أن نزن على ضوء النتائج علاقاتنا مع الولايات المتحدة مرة أخرى، ونأخذها بعين الاعتبار". مشددا على أن "هذه هي الخطوات المناسبة ونأمل أن تكون النتيجة مفيدة".

وقد تم استبعاد تركيا من برنامج تطوير طائرات إف-35 في عام 2019 بعد شراء مجموعة أنظمة الدفاع الجوي إس-400 من روسيا، بعدما أنتجت الجمهورية التركية بعض مكونات وعناصر هيكل طائرة إف-35 وبعض أنظمتها.

وأفاد رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان التركي، فؤاد أوقطاي، بأن أنقرة لم تعد تبدي اهتماما بالعودة إلى برنامج طائرات إف-35، ولذلك يدعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على تركيا في إطار مكافحة أعداء أمريكا، من خلال قانون العقوبات (CAATSA).