نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على البقاع شرقي لبنان اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عددا من الغارات العنيفة على البقاع اللبناني (شرقي البلاد)، ما أسفر عن عدد من الضحايا والجرحى.

وجاء ملخص الغارات الإسرائيلية على البقاع حتى لحظة كتابة هذا الخبر:

الهرمل، حوش السيد علي، يونين، سحمر، يحمر، لبايا، مشغرة، بعلبك، ميدون، كفرزبد، النبي شيت، علي النهري، العين، اللبوة، سهل طليا، النبي عثمان، عدشيت القصير، الكرك.

بالإضافة إلى استهداف معابر عند الحدود اللبنانية-السورية: مطربا، العريض، صالح، قبش.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق، عن مقتل 60 شخصا وإصابة 81 آخرين "في اعتداءات اسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان" اليوم الخميس.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة يونين إلى 39 ومعظمهم من السوريين، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان.

ومنذ فجر الاثنين، تشن القوات الإسرائيلية موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، التي تعد معاقل لـ "حزب الله"، مخلفة أكثر من 600 قتيل بالإضافة إلى آلاف الجرحى، وأكثر من 150 ألف نازح.

في الجهة المقابلة، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة