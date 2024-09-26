العالم اليوم - محمود عباس: نرفض اقتطاع أي جزء من غزة

انتم الان تتابعون خبر محمود عباس: نرفض اقتطاع أي جزء من غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 08:18 مساءً - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى العمل على وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال عباس في خطاب أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا إن إسرائيل دمرت قطاع غزة بالكامل ولم يعد صالحا للحياة.

وأضاف: "لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا في غزة وكذلك في الضفة الغربية".

كما دعا محمود عباس إلى "وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة، وإنهاء الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة عاجلة ومنتظمة وبكميات كافية ومن دون شروط، إلى جانب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع".

وشدد عباس على رفض: "إنشاء مناطق عازلة في قطاع غزة أو اقتطاع أي جزء من أراضي القطاع".

كما أشار إلى أن السلطة الفلسطينية التي يرأسها يجب أن تبسط سلطتها على جميع الأراضي الفلسطينية تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.