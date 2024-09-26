العالم اليوم - الإمارات تستحوذ على 30% من إيرادات السينما بالشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 08:18 مساءً - حقق قطاع السينما في دولة الإمارات إيرادات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة 517 مليون درهم، مع استقطاب حوالي 11 مليون زيارة لدور العرض السينمائية، بحسب ما كشفه، اليوم الخميس، مجلس الإمارات للإعلام.

وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، إ الإمارات تستحوذ على 30 بالمئة من حصة سوق الشرق الأوسط في إيرادات السينما، بفضل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للقطاع السينمائي والشراكات القوية مع كبرى استوديوهات الأفلام العالمية، التي تعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة السينما.

وأضاف: "يحرص مجلس الإمارات للإعلام على تعزيز مساهمة الاقتصاد الإعلامي في المنظومة الاقتصادية المحلية من خلال تقديم سياسات محفزة وخدمات مبتكرة وسريعة لصناع السينما، بما يساهم في تعزيز بيئة تنافسية تدعم النمو المستدام لقطاع الإعلام في الدولة. نسعى إلى توفير بيئة إبداعية تمكّن صناع السينما من تقديم محتوى عالمي يتماشى مع معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة، ويلبي تطلعات مجتمع الإمارات المتنوع".

وقال: "أن هذه الأرقام هي دليل على تنوع المحتوى السينمائي الذي نقدمه في الإمارات، والذي يلبي تطلعات مجتمع متنوع يضم أكثر من 200 جنسية. السينما في الإمارات ليست مجرد وسيلة ترفيهية، بل هي نافذة تعكس التنوع الثقافي في مجتمعنا، وتوفر منصة للتواصل بين مختلف الثقافات التي تعيش في الدولة.".

و يشمل قطاع السينما في الإمارات 702 شاشة عرض موزعة على 72 موقعاً في مختلف إمارات الدولة.