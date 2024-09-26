العالم اليوم - أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع قياسي بدعم من التحفيز الصيني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 07:21 مساءً - قفزت الأسهم الأوروبية، الخميس، ليتفوق أداء الأسهم المنكشفة على الصين مثل شركات السلع الفاخرة والتعدين بفضل أنباء عن تحفيز اقتصادي صيني قوي، كما تقدمت أسهم الرقائق أيضا بعد توقعات عائدات قوية لشركة ميكرون الأميركية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.3 بالمئة عند 525.61 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، ويقل 0.2 بالمئة عن أعلى مستوى قياسي سجله المؤشر خلال اليوم.

وتعهد مسؤولون كبار في حكومة الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، اليوم الخميس بتطبيق خطة "الإنفاق المالي الضروري" لتحقيق هدف النمو الاقتصادي هذا العام البالغ نحو خمسة بالمئة، واعترفوا بظهور مشكلات جديدة وأثاروا توقعات في السوق بقدوم إجراءات تحفيز جديدة بخلاف الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين مثل إل.في.إم.إتش وهيرميس نحو تسعة بالمئة لكل منها. وارتفع مقياس لأكبر 10 شركات سلع فاخرة في أوروبا 6.5 بالمئة.

وارتفعت أسهم التعدين 4.3 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا ثلاثة بالمئة مع قفزة لأسهم شركات أشباه الموصلات بعد توقع شركة ميكرون تكنولوجي عائدات أكبر من المتوقع بسبب الطلب على الذكاء الاصطناعي.

وعلى النقيض من ذلك، تراجعت أسهم شركات الطاقة ثلاثة بالمئة مع انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين بالمئة.