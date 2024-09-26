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أحمد جودة - القاهرة - وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قرار روسيا تعديل عقيدتها النووية وجعلها تتماشى مع الواقع الجديد، بالخطوة "غير المسؤولة"، زاعما أنها "ستأتي بنتائج سيئة".

بلينكن: قرار روسيا تعديل عقيدتها النووية "غير مسؤول" وستكون له نتائج وخيمة

وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، إن هذه الخطوة "غير مسؤولة".

وأضاف "أود القول إن فعل ذلك الآن بالذات، بينما يجتمع العالم في نيويورك (اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة)، ويتناول قضايا الحاجة إلى المزيد من نزع السلاح وعدم السماح بانتشاره، سيكون ارتداده سيئا للغاية على جميع أنحاء العالم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي أمس الأربعاء لبحث تعديل سياسات الدولة في موضوع الردع النووي.

وشدد بوتين على ضرورة تكييف سياسات روسيا مع الواقع الجديد، واقترح إعادة النظر في شروط استخدامها الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها.

وكشف الرئيس بوتين عن أبرز التعديلات المقترحة في "العقيدة النووية" وبينها الرد باستخدام السلاح النووي على العدوان على روسيا من قبل أي دولة غير نووية بدعم من دولة نووية