نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندا تعلن موعد تلقي أوكرانيا عائدات الأصول الروسية المجمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند موعد تلقي أوكرانيا لعائدات الأصول الروسية المجمدة.

وقالت فريلاند في مقابلة مع "بوليتيكو": "أنا واثقة من أن أوكرانيا ستبدأ في تلقي الأموال في الأشهر المقبلة، وفي الوقت الحالي نناقش التفاصيل الفنية لعملية التسليم".

يذكر أنه أواخر شهر يوليو الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن التكتل خصص 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة لديه كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وحذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا أدوات الرّد كافة.

وأشار سيلوانوف في حديث لـRT، إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.

وشدد على أن مصادرة الغرب للأموال الروسية يقوض ثقة المستثمرين بالغرب، ويهز الثقة في مبادئ القانون في الدول الغربية.

وحذر سيلوانوف مؤخرا من مصادرة الأصول الروسية في الغرب، وأكد أن أي إجراءات مرتبطة بهذه الأصول ستلقى ردا مماثلا من جانب موسكو.

وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.

وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية تدير الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا