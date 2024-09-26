العالم اليوم - نتنياهو بعد وصوله نيويورك: لن نتوقف حتى نحقق كل أهدافنا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 05:18 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرئيل "لن تتوقف" حتى تحقق كل أهدافها.

وأضاف نتنياهو في تصريح له بعد وصوله نيويورك: "سياستنا واضحة لن نتوقف حتى تحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها عودة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين.. هذه هي السياسة ولن يخطئ فيها أحد".

كما ذكر مسؤول يرافق نتنياهو إلى نيويورك: "التوجه هو لعدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في لبنان".

وتحارب إسرائيل حاليا على جبهتين في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان.



وتلقت حزب الله ضربات ثقيلة في الآونة الأخيرة باغتيال بعض كبار قادتها وانفجار آلاف أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها أعضاؤها، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين.

وترفض إسرائيل مقترحا من الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين دعوا فيه لوقف القتال، وسط مخاوف لديهم من أن تؤدي الاشتباكات إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.