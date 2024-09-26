نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الاحتلال يستهدف المدنيين داخل مكاتب عملهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عدد من الأشخاص داخل أحد المكاتب في بيروت خلال ممارسة عملهم.

فيما كانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على بلدة يونين إلى 39 معظمهم من السوريين، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بأن "غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات قضاء صور أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة عشر بجروح.