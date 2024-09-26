نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع سري روسي في الصين لتصنيع طائرات مسيرة لحرب أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر استخباراتية أوروبية ووثائق راجعتها وكالة "رويترز" بأن روسيا تعمل بالتعاون مع الصين على تطوير طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا. وفقًا لتلك المصادر، تقوم شركة "آي.إي.إم.زد كوبول"، التابعة لشركة "ألماز-أنتي" الروسية المملوكة للدولة، بتطوير وإجراء اختبارات الطيران لنموذج جديد من الطائرات المسيرة يسمى "غاربيا-3" (جي3) في الصين، بمساعدة خبراء محليين.

وأشار التقرير إلى أن "كوبول" أبلغت وزارة الدفاع الروسية بأنها قادرة على إنتاج طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرات "جي3"، على نطاق واسع في مصنع بالصين، بهدف استخدامها في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويعد هذا المشروع خطوة هامة بالنسبة لروسيا في تطوير قدراتها الهجومية الجوية، وسط الحرب المستمرة مع أوكرانيا.

وعلى الرغم من نفي الصين علمها بهذا المشروع، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن البلاد تفرض إجراءات صارمة على تصدير الطائرات المسيرة. في المقابل، عبّر مجلس الأمن القومي الأميركي عن قلقه البالغ إزاء التقارير، محذرًا من احتمال أن تكون الشركات الصينية تقدم مساعدات فتاكة لروسيا، مشددة على أن بكين تتحمل مسؤولية مراقبة أنشطة شركاتها.

وأظهرت وثائق أخرى أن "كوبول" تسلمت عينات من الطائرات المسيرة المصنوعة في الصين، بما في ذلك طائرات "جي3"، لإجراء اختبارات إضافية. يعتبر هذا التسليم أول دليل ملموس على تزويد روسيا بطائرات مسيرة كاملة الصنع من الصين منذ بداية حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

يُعد هذا المشروع تحولا هامًا في مسار الحرب، ويثير تساؤلات حول مدى تورط الصين في دعم العمليات العسكرية الروسية، رغم إعلانها الحياد.