نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء لبنان في مجلس الأمن: نطالب بوقف الحرب الإسرائيلية "القذرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خلال كلمته في مجلس الأمن، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب التي تسببت في مئات الشهداء وآلاف المصابين في لبنان.

وعبّر عن تقديره لدور فرنسا في الجهود المبذولة لوضع نهاية للحرب الإسرائيلية "القذرة".

الانتهاكات الإنسانية

أكد ميقاتي أن لبنان يواجه انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات وحشية من قبل الطيران الإسرائيلي الذي يستبيح الأجواء والأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن هذه الأعمال أسفرت عن قتل المدنيين، بما في ذلك الشباب والأطفال، بالإضافة إلى إرغام العائلات على النزوح في ظروف ترهيب وترغيب واضحة أمام أعين العالم.

أعداد الشهداء والمصابين

لفت ميقاتي إلى أن عدد الشهداء في تزايد مستمر، وأن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين نتيجة العدوان المستمر، متسائلا عن مستقبل البلاد في ظل هذه الأوضاع.

آمال بوقف العدوان

عبر ميقاتي عن أمله في أن يعود إلى بلاده مع قرار وقف الحرب، مشيرًا إلى أن المعتدي يزعم أنه يستهدف المسلحين بينما المستشفيات تعج بالنساء والأطفال.

تحذيرات من تكرار الاعتداءات

أضاف ميقاتي، محذرًا: "من يضمن عدم تكرار الحوادث في أي دولة أخرى إذا لم تتوقف إسرائيل عن الحرب؟" كما دعا إلى وقف العدوان على غزة، مؤكدًا أن استمرار العنف لن يخدم أي طرف.