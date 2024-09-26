نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تدعو لوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، إن روسيا تؤيد الوقف الفوري للتصعيد في الشرق الأوسط، محذرًا من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة تمامًا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، جاء ذلك خلال كلمته في مجلس الأمن.

أهمية الحوار

أكد فيرشينين أن الأوضاع الراهنة تبرز ضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمات، بما في ذلك الأزمة اللبنانية، من خلال الحوار.

ودعا إلى وقف دوامة العنف فورًا قبل أن تتدهور الأمور أكثر، مشيرًا إلى أهمية تجنب المزيد من إراقة الدماء.

الخطاب غير المسؤول

وشدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة الابتعاد عن الخطاب غير المسؤول، مشيرًا إلى التصريحات القاسية التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، والتي تضمنت تهديدات بتدمير لبنان.

ودعا إلى ضرورة التصرف بأقصى قدر من ضبط النفس وتجنب الاستفزازات التي قد تؤدي إلى تصعيد الصراع.

الدعوات إلى التسوية السياسية

أعرب فيرشينين عن قلقه من استمرار الأعمال القتالية، داعيًا إلى استئناف عملية التسوية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، وأكد أن الظروف الحالية تتطلب تعاونًا عالميًا لتفادي أي تصعيد أكبر.