نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتراح فرنسي أمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لفرض وقف لإطلاق النار في لبنان لمدة 21 يومًا.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت اليوم.

هدف المفاوضات

وأكد بارو أنه تم العمل مع الشركاء الأمريكيين على هذا الاقتراح بهدف إتاحة الفرصة لإجراء المفاوضات.

ودعا كل من حزب الله وإسرائيل إلى قبول وقف إطلاق النار المؤقت دون أي تأخير، مشددًا على أهمية التخفيف من التصعيد في المنطقة.

الوضع الهش في لبنان

أشار الوزير الفرنسي إلى أن لبنان يعاني من أوضاع هشة، وناشد جميع الأطراف المعنية بالانخراط بجدية في جهود خفض التصعيد.

وحذر من أن الوضع في لبنان قد يصل إلى نقطة اللاعودة إذا استمرت الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله.

الدعوات الدولية

تتزامن تصريحات بارو مع دعوات من شخصيات لبنانية ودولية، مثل رئيس وزراء لبنان والبطريرك الماروني، لوقف الأعمال العسكرية.

تأتي هذه الدعوات في وقت تعاني فيه البلاد من تصعيد عسكري مستمر قد يؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.