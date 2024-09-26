العالم اليوم - إيران: دعم أميركا والغرب لإسرائيل جعلها تعتدي على غزة ولبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 04:21 صباحاً - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأربعاء، أن السبيل الوحيد لمنع التصعيد في المنطقة، هو وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الهجمات على لبنان.

وفي كلمته بالجلسة المخصصة بمجلس الأمن لمناقشة الوضع في لبنان والتصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قال عراقجي: "الدعم الأميركي والغربي المستمر لإسرائيل أطلق يد تل أبيب للاعتداء على غزة ولبنان".

وحذر من أن "المنطقة تتجه نحو كارثة حقيقة ما لم يتم وقف الانتهاكات الإسرائيلية".

وكان عراقجي قد قال في حديثه للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق يوم الأربعاء، إن طهران ستدعم لبنان "بكل الوسائل" إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها العسكري على حزب الله.

واعتبر المسؤول الإيراني أن إسرائيل تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" وعلى مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار.

وشدد على أن طهران "لن تقف مكتوفة الأيدي في حال اندلاع حرب شاملة في لبنان".

من جانبه، شدد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء على أن بلاده لن تسمح لإيران وأعوانها في المنطقة في الاستمرار بتهديد أمن إسرائيل.

وقال دانون في كلمته بجلسة مجلس الأمن إن "الآلاف من الإسرائيليين يقيمون في الملاجئ حاليا بسبب حزب الله"، مضيفا: "إسرائيل تنفذ ضربات دقيقة في لبنان ضد حزب الله".

وأشار إلى أن بلاده لا تريد خوض حرب شاملة "ولكننا سنعمل على منع تكرار هجمات 7 أكتوبر. لن نسمح بأن يتحول شمالنا لمنطقة حرب".

واعتبر أن إيران "هي العنكبوت في مركز شبكة العنف ولن يكون هناك سلام في المنطقة حتى نفكك هذا التهديد".