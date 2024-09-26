العالم اليوم - أبو الغيط يحذر من آثار "الانتهاكات الإسرائيلية" على المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 03:24 صباحاً - حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم الأربعاء، من خطورة التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله وتأثيره على المنطقة.

وقال أبو الغيط في كلمة بمجلس الأمن الدولي بالجلسة التي خصصت لبحث الوضع في لبنان، إنه "إذا لم يتم وقف الانتهاكات الإسرائيلية فإن المنطقة ستنزلق إلى الهاوية. يجب أن تتوقف الحرب الآن".

وأضاف: "إسرائيل لم تكن ترغب بوقف الحرب وإنما عملت على توسيعها وضربت عرض الحائط بمحاولات التهدئة".

وبدوره قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "حذرنا مسبقا من أن استمرار الحرب في غزة قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية".

وشدد عبد العاطي على أنه "يجب الوقف الفوري وغير المشروط للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والأجواء اللبنانية".

أما وزير الخارجية السوري بسام الصباغ فاعتبر أن "عدم اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء لردع إسرائيل شجعها على توسيع اعتداءاتها على لبنان".

وأكد استعداد سوريا "لتقديم الدعم إلى لبنان، ويجب منع إسرائيل من توسيع الحرب في المنطقة".

ومن جانبه، أوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "التصعيد لن يسوي أي شيء، وما يحصل في جنوب لبنان لا يمكن أن ينظر له بمعزل عن غزة".

وأشار إلى وجوب العمل فورا "على وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق وتطبيق القرار 1701".