أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تحذر حزب الله: لدينا خطط جاهزة لمزيد من الضربات

إسرائيل تحذر حزب الله: لدينا خطط جاهزة لمزيد من الضربات.. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي لديه خطط جاهزة لتنفيذ مزيد من الضربات على حزب الله. جاء هذا الإعلان خلال زيارته لمناورات برية تحاكي الهجوم على لبنان.

تغيير في توازن القوى



قال غالانت أن "حزب الله اليوم منظمة مختلفة عما كانت عليه قبل أسبوع - لدينا ضربات إضافية تم إعدادها بالفعل". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعرف ما يجب القيام به، مشيرًا إلى أن حزب الله تعرض لسلسلة من الضربات لمنظومته للقيادة والسيطرة ومقاتليه ووسائله القتالية.

رسالة للجنود



وخلال زيارته، وجه غالانت رسالة للجنود الذين قاتلوا سابقا في قطاع غزة ضد حماس، قائلًا: "أي قوة من حزب الله تواجهكم سيتم تدميرها، فهم منزعجون من الخبرة التي اكتسبتموها في القتال". تعد هذه المناورة جزءًا من سلسلة المناورات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي لتحاكي ظروف القتال البري في لبنان.

تحذيرات متبادلة



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حذر في ديسمبر الماضي من أن بيروت ستتحول "إلى غزة" إذا أشعل حزب الله حربًا شاملة. من جانبه، أكد حزب الله أنه لا يسعى إلى توسيع نطاق الصراع لكنه مستعد لخوض أي حرب تضطر إليها، مشيرًا إلى أنه لم يستخدم حتى الآن سوى جزء صغير من قدراته.