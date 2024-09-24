نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجمات الاحتلال الإسرائيلي تدفع آلاف اللبنانيين للعبور إلى سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هجمات الاحتلال الإسرائيلي تدفع آلاف اللبنانيين للعبور إلى سوريا

هجمات الاحتلال الإسرائيلي تدفع آلاف اللبنانيين للعبور إلى سوريا.. أشارت قناة "الحدث" السعودية إلى أن أكثر من 5000 شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ بداية النشاط الإسرائيلي المتصاعد ضد حزب الله. هذا التصعيد دفع العديد من اللبنانيين والسوريين إلى البحث عن ملاذ آمن بعيدًا عن التوترات المتزايدة في المنطقة.

تقارير عن العبور من لبنان



وأكدت صحيفة "الوطن" السورية أن الآلاف من السوريين واللبنانيين عبروا الحدود إلى سوريا خلال الساعات الماضية. وأوضحت الصحيفة أنه حتى ظهيرة اليوم الثلاثاء، دخل قرابة 2000 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية، في حين ينتظر عدد مماثل انتهاء الإجراءات للدخول.

عودة السوريين إلى وطنهم



كما ذكرت الصحيفة أن نحو 3000 مواطن سوري عادوا من لبنان إلى سوريا حتى الآن، حيث تقوم إدارة الهجرة السورية بجهود مكثفة لتسهيل عملية الدخول، من خلال إرسال مزيد من العناصر لتسريع الإجراءات الحدودية.

استجابة الهلال الأحمر السوري



في ظل هذه الأوضاع، أعلن "الهلال الأحمر السوري" عن بدء عمليات استجابة للعائلات اللبنانية والسورية الوافدة إلى سوريا. وذكر الهلال الأحمر في بيان على "فيسبوك" أن متطوعيه يتواجدون في المعابر الحدودية بين البلدين، بالإضافة إلى مناطق حمص وطرطوس وريف دمشق، لتوفير الخدمات الطبية والإسعافية والإغاثية للمحتاجين.

تأثير التصعيد على الحياة اليومية



هذا التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد حزب الله لم يؤثر فقط على الجوانب العسكرية والسياسية، بل له تأثيرات إنسانية واجتماعية مباشرة على سكان المنطقة. يبرز هذا من خلال الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يسعون للعبور إلى مناطق أكثر أمانًا، بحثًا عن الاستقرار والحماية في ظل الظروف المتوترة الحالية.