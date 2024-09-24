نتنياهو يتوعد بمزيد من الضربات ضد "حزب الله"

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ختام زيارته لإحدى قواعد وكالة المخابرات الإسرائيلية اليوم بالعمل الذي تنجزه المخابرات، وتوعد بشن ضربات جديدة ضد "حزب الله" في لبنان.

وقال نتنياهو: "أنا أنهي زيارة لإحدى قواعدنا الاستخباراتية، ويجب أن أقول إنني معجب جدا بالعمل الذي تم إنجازه، وأنا لست أقل إعجابا بالعمل الذي سيتم إنجازه. فلنواصل توجيه ضربات لـ "حزب الله"".

كما كرر نتنياهو الفرضية القائلة بأن إسرائيل لا تشن حربا مع اللبنانيين، بل مع "حزب الله".

وأضاف: "أقول لشعب لبنان: حربنا ليست معكم، حربنا مع "حزب الله". نصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية. لقد طلبت منكم أمس إخلاء المنازل التي وضعت فيها الصواريخ في غرفة المعيشة والمرآب. ومن يوجد صواريخ في غرفة معيشته ومرآبه لا ينبغي عليه التواجد في المنزل".

وتشن المقاتلات الإسرائيلية، منذ فجر يوم الاثنين، ولغاية هذه اللحظة، موجات متواصلة من الغارات المكثفة والعنيفة، على مجمل بلدات وقرى جنوب وشرق لبنان