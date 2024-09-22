نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا: نريد وقفا فوريا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في ظل تصاعد حدة المواجهات بين الطرفين وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة.

ومع استمرار المواجهات عند الحدود الجنوبية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وهجمات الأخير التي طالت الضاحية الجنوبية وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، قال وزير الخارجية البريطاني: "نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في لبنان لبدء العمل على المسار السياسي".

وأضاف: "نخطط لعقوبات جديدة في حق المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، كما أن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل سيؤدي إلى حرب أوسع نطاقا في المنطقة".

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن "الحكومة البريطانية حريصة على تأكيد مواقفها بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى".

وتجدد القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل، السبت، تجاه بلدات ومناطق بينها عسكرية في الجانبين، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف نحو 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لـ "حزب الله" طوال يوم السبت في ضربة واسعة النطاق على جنوب لبنان.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأحد، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية جنوب شرق مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2".