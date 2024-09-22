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أحمد جودة - القاهرة - صاروخ الفادي، أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأحد، أنه استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2"، كاستجابة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مختلف المناطق اللبنانية، والتي أدت إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين.

كما أفاد الحزب بأنه قصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل، المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية، الواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا، باستخدام نفس النوع من الصواريخ.





عاجل| صاروخ حزب الله المعروف باسم "فادي".. هذه هي إمكانياته وأسباب تسميته

تفاصيل عن صاروخ الفادي

استخدم الحزب صاروخي "فادي 1" و"فادي 2" لأول مرة لاستهداف أهداف إسرائيلية.

يبلغ مدى "فادي 1" 80 كيلومترًا، وتبلغ عياره 220 ملم، بينما يصل مدى "فادي 2" إلى 105 كيلومترات وعياره 303 ملم.

وقد زود الحزب كلا الصاروخين بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).

تمت تسمية الصاروخين نسبة إلى فادي حسن طويل، الذي قُتل في مايو 1987 خلال مواجهة لحزب الله مع القوات الإسرائيلية.

وفقًا لوسائل إعلام لبنانية، فإن فادي الطويل هو شقيق وسام طويل، القيادي البارز في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، الذي اغتالته إسرائيل في يناير 2024.



تفاصيل عن صاروخ الفادي

عاجل| صاروخ حزب الله المعروف باسم "فادي".. هذه هي إمكانياته وأسباب تسميته

عاجل| صاروخ حزب الله المعروف باسم "فادي".. هذه هي إمكانياته وأسباب تسميته

صاروخ الفادي هذه هي إمكانياته وأسباب تسميته

صاروخ فادي 1:

- المدى: 80 كيلومترًا.

- العيار: 220 ملم.

- التقنية: مزود بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).

- الاستخدام: استُخدم لأول مرة لاستهداف أهداف إسرائيلية.

صاروخ فادي 2:

- المدى: 105 كيلومترًا.

- العيار: 303 ملم.

- التقنية: مزود بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).

- الاستخدام: استُخدم لأول مرة لاستهداف أهداف إسرائيلية.

معلومات إضافية:

- التسمية: يُنسب الصاروخان إلى فادي حسن طويل، الذي قُتل في مايو 1987 خلال مواجهة مع القوات الإسرائيلية.

- الصلة العائلية: فادي الطويل هو شقيق وسام طويل، القيادي في حزب الله الذي اغتيل في يناير 2024.

