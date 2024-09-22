أسبوع ثقافي حافل.. المركز الثقافي الكوري يحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه

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أحمد جودة - القاهرة - في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه في مصر، يعتزم المركز الثقافي الكوري، بالتعاون مع دار الأوبرا، تنظيم أسبوع ثقافي يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر.

سيوفر أسبوع الثقافة الكوري الحافل، والذي يحمل عنوان K-Sound، للشعب المصري فرصة لاستكشاف جوانب مختلفة من الثقافة الكورية، بما في ذلك عروض الرقص التقليدية والحديثة والموسيقى بالإضافة إلى ورش العمل التفاعلية.

سيتم افتتاح أسبوع الثقافة بحفل موسيقي لفرقة "LEENALCHI" الكورية يوم 22 سبتمبر في القاعة الرئيسية بدار الأوبرا في الساعة 8 مساءً. وفي الوقت نفسه، ستستضيف مكتبة الموسيقى بدار الأوبرا معرضًا للآلات الموسيقية التقليدية. كما سيستضيف المركز الثقافي الكوري ورش عمل فنية لفن الأريرانج في مقره بالدقي من 23 إلى 26 سبتمبر. ستوفر الورش للمشاركين تدريبًا على أداء الأغنية الشعبية الشهيرة "الأريرانج"، بالإضافة إلى تدريب عملي على تصميم المروحة الكورية التقليدية.

تتكون فرقة "لينالتشي" التي سميت على اسم مغنية مشهورة عاشت في كوريا خلال القرن التاسع عشر، من 6 فنانين؛ ثلاثة مغنين وعازفي جيتار باس وعازف طبول. تأثرت الفرقة التي تأسست عام 2019 بأداء "بانسوري"، وهو أسلوب سرد القصص الموسيقية الأصيلة في كوريا الجنوبية والذي كان شائعًا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والذي يؤديه بشكل أساسي مغني وعازف طبول. مستوحاة من التراث الموسيقي الكوري، تقدم فرقة "لينالتشي" إيقاعات مميزة وآسرة جذبت ملايين المعجبين في كوريا وفي العديد من دول العالم. على الرغم من صغر سنها، شاركت الفرقة الكورية في العديد من المهرجانات الموسيقية الكورية والآسيوية والأوروبية.

ويختتم أسبوع الثقافة بعروض موسيقية كورية تقليدية يوم 28 سبتمبر في القاعة الصغيرة بدار الأوبرا. سيتضمن الحفل عرضًا لمجموعة من الموسيقيين الهواة المصريين الذين سيستعرضون مهاراتهم في العزف على الآلات الموسيقية التقليدية، بعد مشاركتهم في أكاديمية جوجاك. وتستضيف أكاديمية الفنون دورة تدريبية تمهيدية لمدة أسبوعين، تقدم للمشاركين فيها المهارات الأساسية لأداء الآلات الموسيقية الكورية التقليدية. كما سيتضمن الحفل الختامي عرض أريرانج الذي سيعرض التراث الثقافي الغني لكوريا وإرثها الثقافي النابض بالحياة.

من جانبه، أعرب أوه سونغ هو، مدير المركز، عن سعادته بالاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المركز، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة مقدمة للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر العام المقبل.

وأضاف مدير المركز: "إن أسبوع الثقافة الكورية بمثابة فرصة لعرض إنجازات رحلتنا المشتركة منذ افتتاح المركز الثقافي الكوري في عام 2014، فضلًا عن التزامنا بتعزيز التفاهم الثقافي بين البلدين".