نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا ترفض المشاركة في اجتماع متابعة قمة سويسرا للسلام وتصفه بـ'الاحتيال' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم السبت أن روسيا لن تشارك في أي اجتماع لمتابعة نتائج قمة السلام التي عُقدت في سويسرا في يونيو الماضي، واصفة هذه العملية بأنها "مظهر آخر من مظاهر الاحتيال".

وقالت زاخاروفا إن روسيا لم تتلق دعوة للمشاركة في القمة التي شهدت حضور وفود من أكثر من 90 دولة، والتي اعتبرتها موسكو بلا جدوى من دون مشاركتها.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في تنظيم اجتماع لمتابعة القمة بحلول نهاية العام بمشاركة روسيا. ولكن زاخاروفا أكدت عبر تطبيق "تلغرام" أن "هذه العملية لا علاقة لها بالتوصل لتسوية".

وأضافت أن روسيا مستعدة لمناقشة "مقترحات جادة" تأخذ في الاعتبار "الوضع على الأرض"، في إشارة إلى السيطرة الروسية على أربع مناطق أوكرانية. وأشارت زاخاروفا إلى أن أوكرانيا وداعميها الغربيين "لا يفكرون في السلام"، مشيرة إلى التوغل الأوكراني في منطقة كورسك بجنوب روسيا الشهر الماضي وطلبات زيلينسكي المتكررة للحصول على صواريخ بعيدة المدى من الغرب.