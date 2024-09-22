نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تحظر أجهزة البيجر على رحلاتها إلى بيروت بعد استهداف حزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، الأحد، عن حظر حمل أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصالات اللاسلكية على متن رحلاتها بين طهران وبيروت، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد "نكسة" كبيرة تعرض لها حزب الله اللبناني.

وذكرت إدارة العلاقات العامة للشركة أن هذا الحظر سيشمل أيضًا الأمتعة والشحنات التي تمر عبر مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت. ويأتي هذا الإجراء في ظل الضربات التي وجهت إلى حزب الله، والذي يُعد حليفًا استراتيجيًا لإيران، خلال الأيام الماضية.

وتعرضت الجماعة لهجوم كبير، يوم الثلاثاء، حيث انفجرت آلاف أجهزة "البيجر" التي كانت بحوزة عناصرها في هجمات منسقة اعتبرها مراقبون الأكثر دموية منذ بداية المواجهات مع إسرائيل. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل عناصر وقادة من الصف الأول في الحزب.

وردًا على هذه الهجمات، أعلن حزب الله الأحد أنه استهدف مجمعات الصناعات العسكرية التابعة لشركة "رفائيل" الإسرائيلية في منطقة زوفولون شمال حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، كما استهدف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الواقعة جنوب شرق حيفا.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أسفرت هذه الضربات عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة في مناطق كريات والجليل الأسفل، مع تسجيل إصابات إضافية في المنطقة الساحلية.