نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فصائل عراقية تعلن استهداف هدف حيوي في إسرائيل وسط تصاعد التوترات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران، الأحد، أنها استهدفت "هدفًا حيويًا" داخل إسرائيل باستخدام الطائرات المسيّرة، في عملية تضامن مع قطاع غزة. وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها "استهدفت هدفًا حيويًا في الأراضي المحتلة دعمًا لأهلنا في غزة".

في المقابل، أكّد الجيش الإسرائيلي اعتراضه "هدفين جويين مشبوهين" كانا في طريقهما من العراق، دون تسجيل أي إصابات أو اختراق للأجواء الإسرائيلية.

الهجوم يأتي في خضم توترات إقليمية متزايدة مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي دخلت شهرها الـ11. كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مجمعات صناعات عسكرية إسرائيلية شمال حيفا بالصواريخ، ردًا على تدمير آلاف أجهزة الاتصال التابعة له في وقت سابق.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 100 صاروخ أُطلقت من لبنان صباح الأحد، ما تسبب في حرائق كبيرة تعمل فرق الإطفاء على إخمادها، بعد تنفيذ إسرائيل ضربات جوية مكثفة على أهداف لحزب الله.

تشمل "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل بارزة مثل كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، التي تواجه عقوبات أميركية على خلفية أنشطتها.