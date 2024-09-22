نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار منجم فحم شرقي إيران يودي بحياة 51 شخصًا وإصابة 20 آخرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي ما لا يقل عن 51 شخصًا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في انفجار ضخم وقع في منجم للفحم بمدينة تاباس، شرقي إيران، إثر تسرب غاز الميثان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد.

ووقع الحادث في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة "معدنجو" مساء السبت الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت غرينتش)، عندما كان 69 عاملًا داخل المنجم. وأعلنت السلطات عن إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذ المصابين والبحث عن ناجين.

يُذكر أن منطقة تاباس، الواقعة على بعد 540 كيلومترًا جنوب شرقي طهران، تعتبر مركزًا لبعض المناجم الإيرانية الغنية بالموارد المعدنية، بما في ذلك الفحم. على الرغم من أن إيران تنتج نحو 1.8 مليون طن من الفحم سنويًا، إلا أنها لا تلبي احتياجاتها التي تصل إلى 3.5 مليون طن، مما يدفعها إلى استيراد الكمية المتبقية لاستخدامها في صناعاتها، خصوصًا في مصانع الصلب.

تعتبر حوادث المناجم مأساة متكررة في إيران بسبب ضعف معايير السلامة ونقص خدمات الطوارئ في المناطق التعدينية. ومن بين الحوادث السابقة، الانفجار الذي وقع عام 2017 وأدى إلى مقتل 42 شخصًا، إلى جانب حوادث أخرى وقعت في أعوام 2013 و2009 وأسفرت عن خسائر في الأرواح.