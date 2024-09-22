نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدعون ساعر يرفض منصب وزير الدفاع بسبب التصعيد مع حزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جدعون ساعر، رئيس حزب "الأمل الجديد"، السبت، عن سبب تراجعه عن قبول منصب وزير الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو. وأوضح ساعر أن نتنياهو عرض عليه تولي المنصب بهدف ضم حزبه إلى الائتلاف الحكومي، إلا أن ساعر اعتذر عن قبول العرض نظرًا للتصعيد العسكري الحالي بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وجاء إعلان ساعر بعد فترة طويلة من الشائعات حول اتصالات بينه وبين نتنياهو، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أن إقالة وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت كانت وشيكة. إلا أن تلك الخطط تم تعليقها نتيجة التطورات الأمنية المتسارعة شمالي إسرائيل، حيث يخشى من نشوب حرب شاملة.

على الرغم من رفضه لمنصب وزير الدفاع، لم يغلق ساعر الباب أمام احتمال الانضمام للحكومة في دور آخر، مؤكدًا التزامه بمواصلة تعزيز رؤيته الأمنية. وفي منشور عبر حسابه على تيليغرام، كشف ساعر أنه وافق مبدئيًا على المنصب قبل نحو أسبوع، لكنه عدل عن قراره بسبب التوترات الأخيرة على الحدود الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نتنياهو إقالة غالانت، حيث تصاعدت الخلافات بينهما حول عدد من القضايا، بما في ذلك إدارة الصراع في غزة، والإفراج المحتمل عن الرهائن، واتفاقيات وقف إطلاق النار مع حماس. وفي مارس 2023، سبق أن أقال نتنياهو غالانت بعد دعوته الحكومة لرفض تعديلات مثيرة للجدل بشأن النظام القضائي، مما أثار احتجاجات واسعة تسببت في تراجع نتنياهو عن قراره.