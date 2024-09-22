‏وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: نصر الله يحرق لبنان من أجل حماس في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن حسن نصر الله زعيم حزب الله يحرق لبنان من أجل حماس في غزة.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.