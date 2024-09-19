وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع القتلى نتيجة تفجيرات أجهزة البيجر إلى 37

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض أن حصيلة القتلى نتيجة تفجير أجهزة "البيجر" والأجهزة اللاسلكية خلال اليومين الماضيين بلغت 37 شخصًا.



وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحافي إن "عدد الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات في هجمات 17 سبتمبر هو 2323، من بين الجرحى 1343 حالتهم متوسطة أو بليغة"، موضحا أن "608 أشخاص أصيبوا بجروح من جراء هجمات أمس، بينهم 61 بحالة حرجة".

وأفاد بأن "هناك 25 قتيلا جراء التفجيرات في الموجة الثانية الذي وقع أمس، لتكون حصيلة الشهداء نتيجة التفجيرات التي حدثت يومي الثلاثاء والأربعاء 37 قتيلا"، مشيرا إلى أن "عشرات الأطباء أمضوا الليلة الماضية في غرف العمليات، كما شارك مئات الممرضين والمسعفين في تقديم العلاج السريع للمصابين في التفجيرات".

ولفت إلى أن التفجيرات أظهرت أمرا إيجابيا وحيدا، وهو ما وصفه بتلاحم الشعب اللبناني في مختلف المناطق في مواجهة الحدث.

وتطرق الوزير إلى وجود مبادرات تقودها دول عربية (لم يسمها) لتقديم خدمات طبية إلى بلاده، وأعرب عن تقديره لذلك.