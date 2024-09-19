نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد المقبل.. فرقة ”أنخيليس دي ترابو“ الإسبانية تقدم مسرحيتها ”خطأ 404“ في القاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتضن الإسكندرية، مدينة الفن والإبداع، الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح الذي سيقام في خلال الفترة ما بين 20 و26 سبتمبر 2024 والذي ستشارك فيه الفرقة الفنية الإسبانية ”أنخيليس دي ترابو“ بعملها المسرحي ”خطأ 404“ يوم 22 سبتمبر في قصر ثفافة الأنفوشي بالإسكندرية.

يهدف المهرجان، الذي تم تأسيسه عام 2008، إلى تقديم تجربة مسرحية استثنائية، تركز على الإبداع، دون قيود إنتاجية، مما يتيح للمبدعين تقديم أعمالهم بحرية مطلقة. يشارك في دورة هذا العام نحو 15 عرضًا من مختلف دول العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم سبعة ورش عمل على هامش المهرجان، تقدمها فرق فنية من مصر والعراق والولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا

فرقة ”أنخيليس دي ترابو“ هي فرقة فنية تتمتع بخبرة 40 عامًا في مجال مسرح العرائس، وتتألف من إيولاندا أتالا وخوليو جايو ومايكول جايو وواجنر جايو. تُعرف هذه الفرقة في الوقت الحاضر بالمستوى الاحترافي لعروضها، وخلال كل تلك السنوات، اجتهدت دائمًا في الابتكار ومفاجأة الجمهور والخروج عن المألوف في عالم مسرح العرائس. وقد تم عرض أحدث أعمالهم الفنية في عدة دول حول العالم وكذلك شاركت في أهم المهرجانات الوطنية والدولية، وحازت على العديد من الجوائز..

”خطأ 404“ هو عرض دون كلمات موجه للأطفال والشباب - جمهور اعتاد بشكل متزايد على التقنيات الجديدة - مثل ستيف، الشخصية الرئيسية في المسرحية، وهو شاب عادي يعيش حياة بسيطة وروتينية، منغمس بشكل متزايد في عالم مليء بالأجهزة التكنولوجية. تدعونا هذه المسرحية الرقيقة والمؤثرة إلى التأمل في قيمة الحياة وما تقدمه لنا من عجائب نغفل عنها في كثير من الأحيان.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الفرقة ورشة عمل مجانية مستوحاة من العرض لطلاب الفنون المسرحية وكذلك المحترفين يوم 23 سبتمبر في معهد ثربانتس بالإسكندرية. بعد ذلك، ستقوم الفرقة بتقديم نفس المسرحية وورشة العمل في القاهرة يومي 24 و25 سبتمبر على التوالي في مركز ساقية الصاوي الثقافي الشهير (الساعة 7 مساء للعرض والساعة 4 مساء لورشة العمل).

تأسست ساقية الصاوي عام 2003 لتشجيع الإنتاج الفني والثقافي من خلال توفير المساحات والمسارح والتجهيزات اللازمة لمختلف أشكال الفنون المسرحية. والدخول مجاني لجميع العروض وورش العمل الخاصة بفرقة ”أنخيليس دي ترابو“.