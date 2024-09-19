‏صحيفة "يسرائيل هيوم": القيادة السياسية الإسرائيلية صدقت على عمليات لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن القيادة السياسية الإسرائيلية صدقت على عمليات لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

وارتفعت حصيلة قتلى تفجير أجهزة اتصالات حزب الله في لبنان إلى 11 بينهم امراة وطفلان مع أكثر من 3 آلاف مصاب.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.