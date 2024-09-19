‏رئيس الوزراء اللبناني يدعو ماكرون إلى اتخاذ موقف حازم من الهجمات الإسرائيلية خلال جلسة مجلس الأمن المقررة غدا

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أحمد جودة - القاهرة - دعا ‏رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ موقف حازم من الهجمات الإسرائيلية خلال جلسة مجلس الأمن المقررة غدا.

وارتفعت حصيلة قتلى تفجير أجهزة اتصالات حزب الله في لبنان إلى 11 بينهم امراة وطفلان مع أكثر من 3 آلاف مصاب.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.