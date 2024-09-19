‏رئيس الوزراء اللبناني: على مجلس الأمن أن يتخذ موقفا حازما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - طالب ‏رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مجلس الأمن أن يتخذ موقفا حازما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وارتفعت حصيلة قتلى تفجير أجهزة اتصالات حزب الله في لبنان إلى 11 بينهم امراة وطفلان مع أكثر من 3 آلاف مصاب.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.