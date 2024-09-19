نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حادث درنة: انقلاب حافلة تقل عمالة مصرية يؤدي إلى وفاة 11 وإصابة 15 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل الإعلام الليبية أن حافلة كانت تنقل 26 من العمالة المصرية انقلبت على إحدى طرق مدينة درنة، مما أسفر عن وفاة 11 منهم، بينما يخضع 15 مصابًا للعلاج في المستشفيات.

تفاصيل الحادث

حسب صحيفة «الوسط» المحلية، قال جهاز الإسعاف والطوارئ فرع درنة إن الحافلة انقلبت أثناء سيرها على الطريق الصحراوي التميمي. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات في مدينتي البيضاء وبنغازي.

وأضاف الجهاز أن هناك حالتين حرجتين في قسم العناية الفائقة بمستشفى الوحدة. كما كشفت السلطات الليبية عن القبض على قائد السيارة والتحفظ عليه.

تحرك رسمي من القاهرة

في أول تحرك رسمي، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج متابعة الحادث في درنة. وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، وجه القطاع القنصلي والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب، والتواصل مع السلطات الليبية لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى الوطن بعد استكمال الإجراءات.

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.