نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن عن مقتل 20 من عناصره في تفجيرات أجهزة الاتصال: تصعيد وإدانة لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني يوم الخميس عن مقتل 20 من عناصره في تفجيرات وقعت يوم الأربعاء، حيث أفاد مصدر مقرب من الحزب لوكالة "فرانس برس" بأن هؤلاء القتلى سقطوا جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي التي نُسبت إلى إسرائيل.

وأكد حزب الله، في بيان له، أن كل عنصر من هؤلاء القتلى "ارتقى شهيدًا على طريق القدس"، وهو التعبير الذي يستخدمه الحزب عادةً لنعي مقاتليه الذين يُقتلون بنيران إسرائيلية. وأوضح المصدر المقرب من الحزب أن "الشهداء الـ20 استشهدوا بانفجارات اللاسلكي الأربعاء".

تسبب الهجوم، الذي يُعتقد أن حزب الله يُحمّل إسرائيل مسؤوليته، في مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين في أنحاء متفرقة من لبنان. يأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد أمني حاد، بعد يوم واحد من هجوم مماثل وقع يوم الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، وذلك في تفجيرات استهدفت أجهزة "بيجر" تابعة لحزب الله.

حزب الله، الذي يحمّل إسرائيل المسؤولية عن التفجيرات، لم يتردد في تهديد الدولة العبرية بالرد. ومن المتوقع أن يلقي الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كلمة مساء الخميس للتعليق على هذه التطورات ومواصلة التصعيد ضد إسرائيل.