نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدة 8200: الذراع الإسرائيلي السري في الحرب الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الوحدة 8200 هي واحدة من أبرز الوحدات العسكرية السرية في الجيش الإسرائيلي، مختصة بالحرب الإلكترونية والمخابرات. تُعد الوحدة الموازي الإسرائيلي لوكالة الأمن القومي الأميركية أو مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، وتعتبر أكبر وحدة عسكرية منفردة في إسرائيل. تأسست أصولها من وحدات فك الشفرات والاستخبارات منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948.

تعمل الوحدة في مجالات متعددة تشمل اعتراض الإشارات، تحليل وتصنيف البيانات، واستخدام التنقيب في البيانات والهجمات السيبرانية. تشتهر الوحدة بنشاطاتها السرية التي تتنوع من جمع المعلومات الاستخباراتية إلى شن هجمات إلكترونية دقيقة. ومن أبرز العمليات التي نُسبت إليها هجوم "ستاكس نت" الذي عطل أجهزة الطرد المركزي النووية الإيرانية بين عامي 2005 و2010، وكذلك هجوم إلكتروني على شركة الاتصالات اللبنانية "أوجيرو" في عام 2017.

الوحدة تلعب دورًا مهمًا في عمليات التجسس على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتعمل أيضًا في مناطق القتال وتحت قيادة العمليات العسكرية خلال الحروب. قائد الوحدة أعلن العام الماضي عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاختيار أهداف من حركة حماس، مما يؤكد التطور التكنولوجي الكبير للوحدة.

الهجوم الأخير على أجهزة "البيجر" الخاصة بحزب الله في لبنان يسلط الضوء مجددًا على قدرة إسرائيل المتقدمة في مجال الحرب الإلكترونية، رغم عدم تعليقها رسميًا على العملية.