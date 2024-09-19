نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يستعد لتقديم "خطة النصر" الأوكرانية لبايدن وسط مطالب بتعزيز الدعم العسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "خطة النصر" الأوكرانية باتت جاهزة بالكامل، مشيرًا إلى عزمه تقديمها للرئيس الأميركي جو بايدن في سبتمبر الجاري. وأكد زيلينسكي في خطابه اليومي أن "الأهم الآن هو التصميم على التنفيذ"، مشددًا على أن "لا بديل عن السلام" وأن أي حلول مثل "تجميد الحرب" أو "التلاعبات" التي تهدف لتغيير موازين القوى لصالح روسيا غير مقبولة. ورغم جاهزية الخطة، لم يفصح زيلينسكي عن تفاصيل محددة حول بنودها.

الخطة، التي أعلن عنها زيلينسكي سابقًا، تتضمن مجموعة من الحلول المترابطة التي تمنح أوكرانيا القوة الكافية لإنهاء الحرب ووضع الصراع على مسار السلام. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات كبيرة على الأرض، بما في ذلك هجوم واسع النطاق من القوات الروسية في شرق البلاد.

أوكرانيا تطالب حاليًا بدعم غربي أوسع، بما في ذلك استخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب مواقع عسكرية روسية داخل روسيا. وترى كييف أن هذه الأسلحة ضرورية لاستهداف المنشآت التي تنطلق منها الطائرات الروسية والصواريخ التي تضرب المدن الأوكرانية. ومع ذلك، يبدي حلفاء أوكرانيا في الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، حذرهم من السماح بتصعيد قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.

ورغم التردد السابق لدى الرئيس بايدن بشأن السماح لأوكرانيا بشن ضربات عميقة على الأراضي الروسية، إلا أنه في مايو الماضي سمح باستخدام بعض الأسلحة الأميركية لهذا الغرض. لكن مع تصاعد الضغط الأوكراني، يسعى زيلينسكي للحصول على مزيد من الأسلحة والدعم العسكري لوضع حد للنزاع مع روسيا. ومن المقرر تقديم الخطة في قمة سلام دولية في نوفمبر، حيث من المتوقع دعوة روسيا للمشاركة فيها.