نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايوان تنفي علاقتها بانفجارات لبنان وتؤكد متابعة التطورات عن كثب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع التايواني، ولنغتون كو، أن فريق الأمن الوطني في تايوان يتابع عن كثب حادثة انفجار آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" التي استهدفت حزب الله في لبنان، بعد ورود تقارير تربط شركة تايوانية بإنتاج هذه الأجهزة.

وأوضحت شركة "غولد أبوللو" التايوانية أنها ليست الجهة المصنعة للأجهزة المستخدمة في الهجوم، مشيرة إلى أن شركة أخرى مقرها بودابست، تمتلك ترخيصًا لاستخدام علامتها التجارية، هي المسؤولة عن التصنيع.

وقال كو خلال تصريحاته الصحفية في تايبيه، والتي لم يُسمح بنشرها قبل الخميس، أن الحكومة تراقب التطورات دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، مضيفًا أن الجهات الأمنية التايوانية المختصة تولي الأمر اهتمامًا كبيرًا.

الهجوم، الذي وقع يوم الثلاثاء وأدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة نحو 3 آلاف آخرين، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، رغم أن حزب الله المدعوم من إيران توعد بالرد على إسرائيل، التي يُعتقد أنها تقف وراء التفجيرات.

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وتايوان، إلا أن الجانبين يحتفظان بسفارات غير رسمية ويتمتعان بعلاقات وثيقة. وكانت تايبيه قد أدانت هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي، معربة عن دعمها لإسرائيل.

وعند سؤاله عن إمكانية تبادل المعلومات الأمنية أو الاستخباراتية مع إسرائيل بشأن الانفجارات، قال كو إن تايوان لا تمتلك هذا النوع من العلاقات مع إسرائيل.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، سون لي فانغ، أن الشركة التايوانية لم تصنع الأجهزة المستخدمة، مشيرًا إلى أن تايبيه تفضل التعاون الدولي الذي يسهم في استقرار المنطقة، لا في الأعمال الاستفزازية خارجها.

كما نفت المتحدثة باسم مجلس الوزراء التايواني، لي هوي تشيه، أي علاقة للحكومة التايوانية بالانفجارات، مؤكدة أن أجهزة "البيجر" المصنعة في تايوان آمنة، داعية المواطنين إلى الحذر من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تربط تايوان بشكل غير مبرر بالحادث.