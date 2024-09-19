‏هيئة البث الإسرائيلية: تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان استهدفت عناصر " قوة الرضوان" في حزب الله

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏هيئة البث الإسرائيلية، إن تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان استهدفت عناصر " قوة الرضوان" في حزب الله.

وارتفعت حصيلة قتلى تفجير أجهزة اتصالات حزب الله في لبنان إلى 11 بينهم امراة وطفلان مع أكثر من 3 آلاف مصاب.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.