نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القوى الفلسطينية" في لبنان تصدر بيانا بشأن "الاستهداف الإسرائيلي السيبراني" للأجهزة اللا سلكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت قيادة تحالف "القوى الفلسطينية" في لبنان اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تفجيرات أجهزة لا سلكية يحملها عناصر في "حزب الله" وعاملون في مؤسساته، خلال يومين متتالين.

وجاء في بيان "القوى الفلسطينية" في لبنان: "توقفت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان أمام الإجرام الصهيوني البشع الذي استهدف لبنان الشقيق بمواطنيه ومقاوميه، حيث ارتقى عدد من الشهداء وأصيب الآلاف من الجرحى، في اعتداء سافر يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وشركاؤه من الإمبريالية الأمريكية ودول الغرب الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية والإسلامية في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وتصدي وإسناد دول وقوى محور المقاومة في مواجهة مفتوحة لإفشال خطط الحلف الصهيو أمريكي في استهداف قطاع غزة العزة والضفة الغربية الأبية".

وأضاف البيان: "إننا في تحالف القوى الفلسطينية لعلى ثقة ويقين بأن لبنان المقاوم بقيادة "حزب الله" قادر على المواجهة المستمرة والمفتوحة بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وفي نفس الوقت الدفاع عن لبنان شعبا وأرضا وكسر إرادة العدو الصهيوني وإفشال مخططاته العدوانية. الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى".

وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق في جنوب لبنان، والبقاع الشرقي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلان وإصابة نحو 2800 آخرين.

وصرح مصدر أمني بالقول: "أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة من البيجر أو أجهزة اخرى مختلفة".

وأوضح المصدر الأمني: "إسرائيل فجّرت اليوم أجهزة اللاسلكي الشخصية (ووكي توكي)".

وقد حمل "حزب الله "إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏

ولفت مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" أن جهاز التجسس الإسرائيلي "الموساد" هو من قام بزرع متفجرات داخل 5000 جهاز "بيجر" استوردها "حزب الله" اللبناني قبل أشهر من تفجيرات يوم أمس الثلاثاء، وانفجر منها 3000 فقط.

وعصر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، أثناء تشييع جنازات بعض عناصر "حزب الله" الذين قتلوا في الهجوم الأول، وقعت موجة ثانية من الانفجارات، في الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من المناطق اللبنانية.

في حين أن تفجيرات اليوم الأربعاء طالت أدجهزة اتصال لا سلكية "ووكي توكي"، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 450 آخرين.

وأفادت مصادر أمنية لـRT بأن سبب ارتفاع أعداد القتلى عن يوم أمس الثلاثاء، يعود إلى أن الأجهزة اللا سكلية (ووكي توكي) أكبر حجما وأكثر عرضة للانفجار".