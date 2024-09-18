الرئيس الروسي يوافق على اقتراح إبرام شراكة استراتيجية شاملة مع إيران

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أحمد جودة - القاهرة - وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، على اقتراح قدمته وزارة الخارجية الروسية بشأن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع جمهورية إيران.

وجاء في وثيقة تم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للأعمال القانونية في روسيا: "قبول اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع الهيئات والمنظمات الحكومية الفيدرالية المهتمة، بشأن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية".

كما تشير الوثيقة إلى توصية على توقيع الاتفاقية "على أعلى مستوى".

وسبق أن أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني في يوليو الماضي، إلى أن روسيا تلعب دورا في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تم شحن الغاز الروسي عبر إيران إلى أجزاء أخرى من العالم.

وشدد المسؤول الإيراني على أن موسكو وطهران تربطهما علاقات استراتيجية، إذ يعمل البلدان على تعزيز الروابط التجارية.

وفي يونيو الماضي، وقعت شركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) حول تنظيم الإمدادات بخطوط الغاز الروسي.

وكان قد أكد ضمير كابولوف مدير الإدارة الآسيوية الثانية في الخارجية الروسية في يونيو، أن قرار إبرام اتفاق تعاون شامل مع طهران استراتيجي ولم يفقد زخمه، ولكنه توقف حاليا بسبب مشاكل عند الجانب الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن العمل على اتفاق استراتيجي جديد بين روسيا وإيران ظهر في سبتمبر 2022 عندما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هذه القضية على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في سمرقند.