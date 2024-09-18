نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيسة مجلس الأمن الدولي: سنجتمع الجمعة لبحث مستجدات انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي، إن المجلس سيجتمع الجمعة لبحث مستجدات انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان.

وطالب نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان الإسرائيلي الأخير.

أشار ميقاتي إلى أن الحكومة تعمل بجد للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على أهمية الدعم الدولي في هذه المرحلة الحساسة. الجهود مستمرة لتعزيز الأمن وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.