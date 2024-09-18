عاجل- رئيس وزراء لبنان يطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي جراء العدوان الإسرائيلي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس وزراء لبنان يطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي جراء العدوان الإسرائيلي

رئيس وزراء لبنان يطلب انعقاد مجلس الأمن الدولي جراء العدوان الإسرائيلي.. أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من داخل وزارة الصحة، إلى «أننا هنا لكي نقيّم الدور الكبير الذي لعبته وزارة الصحة»، جرّاء العدوان الإسرائيلي عبر انفجار أجهزة اتصالات.

جولة على المستشفيات وتقييم الأوضاع



وأعلن ميقاتي عن نيته القيام بجولة على المستشفيات لتقييم الأوضاع الصحية. وطمأن اللبنانيين بأن توافد الجرحى إلى المستشفيات قد توقف الآن، مما يشير إلى استقرار نسبي في الوضع الصحي.

إدانة للجريمة الوحشية



وأكد ميقاتي أنه «لا يمكن لأي إنسان أن يعبّر عن وحشية هذه الجريمة»، مشيرًا إلى أنها تعكس وحشية غير مبررة. واصفًا الوضع بأنه «حرب مستمرة»، مما يعكس خطورة الموقف والتحديات الأمنية التي تواجه لبنان.

طلب انعقاد مجلس الأمن الدولي



وأوضح ميقاتي أن الحكومة اللبنانية قد طلبت انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان الإسرائيلي الأخير.

الجهود المستمرة لمعالجة الأزمة



ختامًا، أشار ميقاتي إلى أن الحكومة تعمل بجد للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على أهمية الدعم الدولي في هذه المرحلة الحساسة. الجهود مستمرة لتعزيز الأمن وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.