نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز عن مصدر أمني: وقوع مئات الإصابات في انفجارات اليوم بلبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلًا عن وكالة رويترز أن مصدر أمني كشف وقوع مئات الإصابات في انفجارات اليوم بلبنان.

انفجارات جديدة في أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله بلبنان وإصابة العشرات

وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، اليوم الأربعاء، عن وقوع سلسلة من الانفجارات في أجهزة اتصالات لاسلكية يحملها أعضاء من حزب الله اللبناني، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص. وقد أثارت هذه الانفجارات حالة من الذعر والارتباك في مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

تفاصيل الانفجارات وتداعياتها



التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات الجديدة استهدفت أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، بالإضافة إلى أجهزة "البيجر"، في مختلف المناطق. وأصوات الانفجارات سمعت في أكثر من منطقة في لبنان، مما أدى إلى تحرك عدد من سيارات الإسعاف إلى مواقع الانفجارات.

