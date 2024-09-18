يديعوت أحرونوت: السفير الإيراني ببيروت فقد عينه ونقل لطهران بحال حرجة

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أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن السفير الإيراني ببيروت فقد عينه ونقل لطهران وحالته الصحية حرجة.

إصابة سفير إيران فى لبنان بسبب انفجار أجهزة اتصال "بيجر"

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أمس، بإصابة سفير إيران في لبنان، مجتبى اماني جراء هجوم إسرائيلي سيبراني وانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي "pager" استهدف لبنان وسوريا.

قالت مصادر أمنية لـ" NBN TV" اللبنانية، إن أكثر من 1000 شخص أصيب نتيجة انفجار أجهزة pagers للاتصالات، بينهم 5 حالات حرجة.

وقد كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن إصابة عشرات اللبنانيين بجروح نتيجة انفجار أجهزة اتصال "بيجر" كانوا يحملونها.

وعلى الفور طالبت وزارة الصحة اللبنانية، من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers أن يعمدوا إلى رميها بعيدًا عنهم بشكل فوري.

وشددت الصحة اللبنانية، على رفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع درجة استعداد جميع المستشفيات في البلاد.