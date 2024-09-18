نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موجة تفجيرات ثانية تطال أجهزة الراديو في السيارات والمنازل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام، عن وقوع موجة تفجيرات ثانية تطال أجهزة الراديو في السيارات والمنازل.

وأفادت وكالة رويترز، إن التفجيرات الجديدة في لبنان قتلت ثلاثة أشخاص في منطقة البقاع.

ومنذ قليل، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، الأربعاء، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أجهزة اتصالات لاسلكية يحملها أعضاء من حزب الله اللبناني، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص. وقد أثارت هذه الانفجارات حالة من الذعر والارتباك في مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

