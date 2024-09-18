نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويترز: التفجيرات الجديدة في لبنان قتلت ثلاثة أشخاص في منطقة البقاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة رويترز، إن التفجيرات الجديدة في لبنان قتلت ثلاثة أشخاص في منطقة البقاع.

ومنذ قليل، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، الأربعاء، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أجهزة اتصالات لاسلكية يحملها أعضاء من حزب الله اللبناني، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص. وقد أثارت هذه الانفجارات حالة من الذعر والارتباك في مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

تفاصيل الانفجارات وتداعياتها



التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات الجديدة استهدفت أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، بالإضافة إلى أجهزة "البيجر"، في مختلف المناطق. وأصوات الانفجارات سمعت في أكثر من منطقة في لبنان، مما أدى إلى تحرك عدد من سيارات الإسعاف إلى مواقع الانفجارات.