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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- انفجارات جديدة في أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله بلبنان وإصابة العشرات

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، الأربعاء، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أجهزة اتصالات لاسلكية يحملها أعضاء من حزب الله اللبناني، مما أدى إلى إصابة العشرات من الأشخاص. وقد أثارت هذه الانفجارات حالة من الذعر والارتباك في مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

تفاصيل الانفجارات وتداعياتها



التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات الجديدة استهدفت أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، بالإضافة إلى أجهزة "البيجر"، في مختلف المناطق. وأصوات الانفجارات سمعت في أكثر من منطقة في لبنان، مما أدى إلى تحرك عدد من سيارات الإسعاف إلى مواقع الانفجارات.

تأكيدات المصادر الأمنية



أكدت مصادر أمنية وشهود عيان أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت الأربعاء هي أجهزة لاسلكي محمولة، ومختلفة عن أجهزة "البيجر" التي انفجرت الثلاثاء. وأفادت المصادر بأن العشرات أصيبوا جراء انفجارات الأربعاء، بينما وقع انفجار واحد على الأقل قرب جنازة نظمها حزب الله لقتلى هجمات "البيجر" التي وقعت الثلاثاء.

خلفية انفجارات "البيجر"



أسفرت انفجارات أجهزة "البيجر" التي يستخدمها عناصر حزب الله بشكل متزامن، الثلاثاء، عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف، وفقًا لتصريحات وزير الصحة اللبناني. وتشير المصادر إلى أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) زرع مواد متفجرة في الآلاف من أجهزة "البيجر" قبل وصولها إلى أعضاء حزب الله.

التحقيقات والتحركات الأمنية



تستمر التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات وتقييم الأضرار الناتجة عنها. وأشار المصدر الأمني إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق المتضررة لمنع حدوث أي حوادث مشابهة في المستقبل.