إعلام: أجهزة الاتصالات التى انفجرت في لبنان اليوم مختلفة عن أجهزة البيجر

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أحمد جودة - القاهرة - قالت مراسلة الشرق، إن أجهزة الاتصالات التى انفجرت في لبنان اليوم مختلفة عن أجهزة البيجر.

تفجير أجهزة البيجر

وأفادت مصادر خاصة لـ "سكاي نيوز" أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) نجح في تنفيذ عملية استخبارية دقيقة استهدفت أجهزة اتصال تابعة لحزب الله اللبناني، عُرفت بعملية "البيجر". العملية، التي هزت لبنان يوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 2800 آخرين.

وفقًا لتقرير محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية" نضال كناعنة، فقد تمكن الموساد من اعتراض شحنات أجهزة "البيجر" قبل وصولها إلى أعضاء حزب الله. وأوضح كناعنة أن الموساد قام بزرع مادة شديدة الانفجار تعرف باسم PETN أو "البنتريت" داخل الأجهزة، وهي مادة قادرة على إحداث دمار واسع باستخدام كميات ضئيلة للغاية.

وفى السياق، قال ‏وزير الصحة اللبناني، إن 2780 جريحا توافدوا إلى المستشفيات بعد تفجير أجهزة الاتصالات.

وارتفعت حصيلة قتلى تفجير أجهزة اتصالات حزب الله في لبنان إلى 11 بينهم امراة وطفلان مع أكثر من 3 آلاف مصاب.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.