أبو الغيط: الشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة والأردن يواجه تحديات خارجية ضخمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية اجتماع اللجنة الوزارية العربية الاسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لإنهاء العدوان علي غزة، والذي انعقد مع الملك عبد الله الثاني في عمان صباح اليوم.

وقال أبو الغيط، في منشور له على موقع “أكس”،"استمعنا إلى تقييم جلالته للوضع في المنطقة ومخاطره الكبري"، مضيفًا: الشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة والأردن يواجه تحديات خارجية ضخمة في ضوء السلوك الاسرائيلي العدواني والمتهور والذي يمكن أن يدفع المنطقة إلى صدام عسكري موسع سيكون وبالًا علي الجميع."

وأكد أبو الغيط، على تضامن الشعب المصري مع الأردن، مشددًا “ولن تتوقف مساعينا السياسية لوقف تلك الحرب الإجرامية.”