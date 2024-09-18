‏وزير الصحة اللبناني: 2780 جريحا توافدوا إلى المستشفيات بعد تفجير أجهزة الاتصالات

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الصحة اللبناني، إن 2780 جريحا توافدوا إلى المستشفيات بعد تفجير أجهزة الاتصالات.

وارتفعت حصيلة قتلى تفجير أجهزة اتصالات حزب الله في لبنان إلى 11 بينهم امراة وطفلان مع أكثر من 3 آلاف مصاب.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.